الرئيس الجزائري: السوق المحلية أولا والتصدير ثانيا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، على ضرورة إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية قبل التوجه إلى التصدير.

وخلال افتتاحه للنسخة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري، وأمام ممثلي شركة "إيريس"، أعرب الرئيس الجزائري عن أسفه "للعراقيل" التي واجهها في الماضي بعض الصناعيين الجزائريين. مؤكدا أنه "لن يسمح لأحد بتخريب الصناعة الجزائرية".

وأمام جناح فرتيال "شركة أسمدة الجزائر"، أكد تبون أن توفر الأسمدة، التي أصبحت المنتج الأكثر استراتيجية في العالم، يشكل أكبر تحدي للاستثمار الزراعي.

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وبجناح شركة "بترو بركة"، المتخصصة في صناعة الزيوت ومواد التشحيم، أشاد الرئيس بجودة الإنتاج الوطني، وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لتلبية إحتياجات السوق المحلية قبل التوجه إلى التصدير، وقال: "لا يجب التصدير على حساب احتياجات البلد".

المصدر: النهار