رئيسة المركزي الروسي: نقترب من استكمال دورة رفع سعر الفائدة

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأن المنظم الروسي يقترب من استكمال دورة رفع سعر الفائدة الرئيسي (تشديد السياسة النقدية).

وجاء التصريح في مؤتمر صحفي عقدته المسؤولة الروسية اليوم عقب إعلان المركزي الروسي رفع سعر الفائدة إلى 16% سنويا.

وبررت نابيولينا قرارات رفع الفائدة بأنها تهدف لمواجهة التضخم، وقالت: "عملية رفع سعر الفائدة الرئيسي ناجحة، ولو لم يرفعه المركزي الروسي لكان من الممكن أن يكون التضخم أعلى بكثير وسعر صرف الروبل أضعف".

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وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساسا إلى 16% سنويا.

ويقوم المركزي الروسي بتشديد السياسة النقدية منذ يوليو الماضي لمكافحة التضخم المتسارع، في البداية تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1%، فيما رفعها في أغسطس الماضي بنسبة 3.5% في ظل تراجع الروبل، وفي سبتمبر 2023 رفعها بنسبة 1% أيضا، وفي أكتوبر الماضي زادها المنظم الروسي بمقدار 2% إلى 15%.

المصدر: تاس