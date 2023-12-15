احتياطيات تركيا من الذهب والنقد الأجنبي تصعد مجددا وتسجل مستوى تاريخيا

ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بمقدار 1.225 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر الجاري ليبلغ 141.3 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحسب بيانات المركزي التركي، فقد ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 1.276 مليار دولار ليبلغ 94 مليارا و509 ملايين دولار.

أما إجمالي احتياطي الذهب فقد انخفض بمقدار 52 مليون دولار إلى 46 مليارا و864 مليون دولار.

إقرأ المزيد

وبلغت زيادة إجمالي الاحتياطيات منذ نهاية مايو الماضي 42 مليارا و916 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 141 مليارا و374 مليون دولار.

وكان المركزي التركي قد أفاد في 8 ديسمبر 2023، بأن الاحتياطيات صعدت في أول أسبوع من الشهر الجاري بواقع 3.656 مليار دولار إلى 140.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

المصدر: الأناضول