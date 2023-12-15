أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد إعلان من الفيدرالي الأمريكي

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وسط تفاؤل الأسواق بإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي احتمال خفض الفائدة ثلاث مرات في 2024.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 71.67 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.13% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 76.73 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.16% عن سعر التسوية السابق.

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وفي تعاملات أمس الخميس، صعدت أسعار النفط بنحو 3% إلى أعلى مستوياتها منذ 5 ديسمبر الجاري، وأغلق الخام الأمريكي عند 71.58 دولار للبرميل، فيما أنهى خام "برنت" التداولات عند 76.61 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ