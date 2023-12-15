وزير مصري يكشف صنع سبيكة معدنية جديدة توفر 40 مليون دولار لبلاده كل سنة

كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري، محمود عصمت، أن شركة السبائك الحديدية التابعة للوزارة بدأت فعليا في تصنيع سبيكة جديدة للمرة الأولى في تاريخها.

وقال محمود عصمت في تصريحات لموقع "القاهرة 24" إن هذه السبيكة الحديدية تعرف بــ"الفيري سيليكون ماغنسيوم" وكان يتم استيرادها من الخارج بقيمة 40 مليون دولار سنويا.

وصرح الوزير بأنه الآن ومن خلال التعاون مع مستثمرين مصريين أصبحت تنتج هذه السبيكة المعدنية والتي تدخل في كثير من الصناعات المعدنية في مصر من خلال شركة السبائك الحديدية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الشركة تعمل على تصنيع وتسويق وتوزيع وتصدير سبيكة "الفيروسيليكون" وأضيف لإنتاجها هذه المادة الجديدة التي ستوفر ما كانت مصر تستورده من هذه السبيكة "الفيري سيليكون ماغنسيوم" التي تستخدم في كثير من الصناعات المعدنية خاصة في صناعة الحديد والصلب.

ولفت محمود عصمت إلى أن هناك طلبا كبيرا على هذه المادة من داخل السوق المحلي وأن الشركة تلقت طلبات كثيرة للحصول على السبيكة الجديدة من جانب عدد من المصانع والشركات المصرية لتغطي بذلك 40% من احتياجات السوق المحلي بعد تصنيع السبيكة الجديدة داخل مصر.

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وحسب الموقع الإلكتروني للشركة تأسست "شركة السبائك الحديدية" بموجب قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 598 لسنة 1976 وغرض الشركة الرئيسي هو انتاج وتسويق وتوزيع واستيراد وتصدير "الفيروسيلكون" وغيرها من السبائك الحديدية.

والشركة المصرية للسبائك الحديدية هي إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال والشركة متخصصة في انتاج السبائك الحديدية وخاصة سبيكة "الفيروسيليكون" التي تعتبر مدخل أساسي لصناعة الحديد والصلب.

وتأسست الشركة على أن تكون ذات نشاط تصديري ومحلي لذا تصدر 80% من منتجاتها إلى الأسواق العالمية و20% للسوق المحلي.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري