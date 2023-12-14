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وزير المالية الجزائري: ميزانية 2024 هي الأضخم في تاريخ البلاد

مال وأعمال

وزير المالية الجزائري: ميزانية 2024 هي الأضخم في تاريخ البلاد
Gettyimages.ru
الجزائر
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كشف وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، يوم الخميس، أن ميزانية 2024 هي الأضخم في تاريخ الجزائر.

وقال وزير المالية عقب المصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024 من قبل أعضاء مجلس الأمة: "ميزانية 2024 تعد الأضخم في تاريخ الجزائر".

وأكد وزير المالية أن الحكومة تولي كل العناية والاهتمام اللازمين لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس الأمة والتكفل بها.

كما ثمن الوزير مستوى المناقشات المثمرة الخاصة بنص القانون والتي ركزت على مسائل التنمية ووضعية بعض المشاريع الكبرى.

وصادق أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث صوت 137 عضوا بـ "نعم" على نص القانون.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

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