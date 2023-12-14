دمشق.. انطلاق أعمال المنتدى المشترك بين الإدارات حول تطوير آفاق التعاون الروسي السوري

انطلقت اليوم الخميس أعمال المنتدى المشترك بين الإدارات حول تطوير آفاق التعاون الروسي السوري، في فندق "داماروز" بالعاصمة السورية دمشق.

ويناقش المشاركون في المنتدى المشترك تطوير آفاق التعاون الروسي السوري المشترك في مجال تنفيذ الموازنة العامة للدولتين.

كما يناقش تطوير منهجيات مكافحة الفساد والمنهجية الخاصة بمراجعة الحسابات في غرفة الحسابات والجهاز المركزي للرقابة المالية في وزارتي المالية الروسية والسورية.

إلى ذلك، يستعرض المشاركون المشاريع المنفّذة الناجحة والجاري تنفيذها وآفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين في مجالات الصناعة والزراعة والنفط والمالية.

وأكد المشاركون على ضرورة تجاوز جميع العقبات التي تواجه تنفيذ بنود التعاون لتطوير البنى التحتية في سوريا ووضع الموازنة العامة قبل تنفيذها إضافة إلى ضرورة تجاوز المخاطر المحتملة لتطوير هذا التعاون.

المصدر: سانا