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أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين

بوتين: الدين العام الخارجي لروسيا انخفض بنحو الثلث في 2023

مال وأعمال

بوتين: الدين العام الخارجي لروسيا انخفض بنحو الثلث في 2023
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في 2023، ولفت إلى أن الدين العام الخارجي لروسيا انخفض هذا العام إلى 32 مليار دولار، ما يدل على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وقال الرئيس الروسي، في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس، إن "الدين العام الخارجي آخذ في التراجع ما يدل على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي في البلاد. وقد انخفض الدين العام الخارجي من 46 مليار دولار إلى 32 مليار دولار".

ويعني ذلك أن الدين العام الخارجي قد تراجع بنسبة 30.43% (14 مليار دولار) خلال العام الجاري 2023.

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كذلك أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كنتيجة لهذا العام سيسجل نموا بنسبة 3.5%، ويشير ذلك إلى أن روسيا نجحت في تعويض التراجع الاقتصادي الذي تم تسجيله خلال العام الماضي 2022.

ولفت بوتين إلى أن الشركات الروسية تقوم بسداد قروضها الخارجية بوتيرة منتظمة وحتى قبل الموعد المحدد، وقال: "شركاتنا تسدد بانتظام جميع القروض الممنوحة من المؤسسات المالية الأجنبية، والسداد يتم بوتيرة منتظمة وفي كثير من الأحيان قبل الموعد المحدد". 

المصدر: RT

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أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين