الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، للمرة الثالث على التوالي، أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، وجاء القرار بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وقرر الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، تثبيت نطاق معدل الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 22 عاما، والذي يتراوح بين 5.25% و5.50%.

وأشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، في توقعاتهم المنشورة عقب الاجتماع، إلى خفض الفائدة أربع مرات أخرى في عام 2025، وثلاث مرات في عام 2026 لينخفض سعر الفائدة إلى نطاق 2% إلى 2.25%.

كما رفع الفيدرالي الأمريكي، توقعات النمو للعام الحالي وخفضها للعام المقبل، فيما خفض توقعاته المرتبطة بمعدل التضخم للعامين 2023 و2024.

وتتوقع اللجنة حاليا أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.6% هذا العام، مقارنة مع 2.1% في سبتمبر الماضي قبل أن يتباطأ إلى 1.4% في 2024.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمس الأربعاء، أن المصرف لا ينوي "استبعاد" رفع معدل الفائدة أكثر، وقال في مؤتمر صحفي "نحن مستعدون لتشديد السياسة أكثر إذا كان الأمر مناسبا".

المصدر: برايم + أ ف ب