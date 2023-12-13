العراق والإمارات يعتمدان الدرهم

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء انطلاق عمليات التحويل بين العراق والإمارات بالدرهم الإماراتي، بما سيمكن المصارف العراقية من تأسيس علاقات مع مصارف عالمية رصينة.

وأفاد البيان بأن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، التقى في دبي رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني"، مبينا أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الإمارتي من خلال مصرف أبو ظبي الأول".

وأضاف أن "عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، انطلقت اليوم وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية تتم زيادتها تدريجيا"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز أرصدة المصارف العراقية لأغراض تمويل التجارة".

وأوضح أن "مصرف أبو ظبي الأول عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق"، لافتا الى أن "مصرف أبوظبي الأول يعد من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية