"اشترت 19 طنا من الذهب في شهر".. دولة إسلامية من كبار مشتري المعدن النفيس في العالم

أفاد تقرير لمجلس الذهب العالمي بأن البنوك المركزية في العالم تواصل شراء الذهب، حيث أضافت نحو 42 طنا من المعدن النفيس إلى خزائنها في أكتوبر الماضي.

ووفقا للتقرير الذي نشر في مطلع الشهر الجاري، فإن حجم المشتريات في أكتوبر الماضي كان أقل بنسبة 41% من الرقم المعدل لشهر سبتمبر 2023، حينها تم شراء 72 طنا، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 23% من المتوسط الشهري للفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام البالغ 34 طنا.

وحافظ بنك الشعب الصيني على مرتبته كأكبر مشتري للمعدن، حيث أعلن عن شراء 23 طنا من الذهب، كما أجرى البنك المركزي التركي عملية شراء كبيرة في أكتوبر 2023، حيث اشترى 19 طنا ما رفع احتياطياته إلى 498 طنا.

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وأشار التقرير إلى أنه بخلاف الصين وتركيا كان الشراء متواضعا، إذ أضافت بولندا 6 أطنان إلى احتياطياتها، ومن المشترين المهمين الآخرين في أكتوبر الماضي تحدث التقرير عن بنك الاحتياطي الهندي والبنك الوطني التشيكي والبنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان وبنك قطر المركزي.

المصدر: RT