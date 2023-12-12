الروبل الروسي عند أعلى مستوى أمام الدولار في نحو أسبوعين
Sputnik
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ارتفع سعر صرف العملة الروسية اليوم الثلاثاء وجرى تداول الدولار دون مستوى 90 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 1 ديسمبر الجاري.
وبحلول الساعة 14:26 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 77 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 89.92 روبل، في حين تراجع سعر صرف اليورو بواقع 66 كوبيكا إلى 97.04 روبل.
في حين تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 9 كوبيكات إلى 12.52 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وبذلك تكون العملة الروسية قد عوضت جزء من خسائرها في الفترة الماضية، حيث جرى تداول الدولار الأسبوع الماضي فوق مستوى 93 روبلا.
المصدر: نوفوستي