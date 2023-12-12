"لحظة فارقة في مسيرة المشروع".. "روساتوم" تحصل على ترخيص تشغيل مفاعلها الأول في محطة "أكويو" التركية

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية اليوم حصولها على التراخيص اللازمة من السلطات التركية لتشغيل المفاعل الأول في محطة "أكويو" الكهرذرية التي تشيدها في تركيا.

وقالت أناستاسيا زوتيفا المديرة العامة لفرع "روساتوم" المسؤول عن بناء المحطة في تركيا إن "قرار هيئة التنظيم النووي التركية إصدار تصريح تشغيل المفاعل الأول في محطة "أكويو" يؤكد أننا قد استوفينا جميع المتطلبات التشريعية التركية والمعايير الدولية لبناء المحطات الطاقة الكهرذرية ونحن على استعداد للمضي قدما في مشروعنا. نحن ندخل مرحلة جديدة ومهمة ومسؤولة في المشروع".

وسيتيح هذا الترخيص تزويد المفاعل بالوقود النووي وبدء الخطوات اللاحقة لإطلاقه وربطه بشبكة الكهرباء التركية.

إقرأ المزيد

وتحتل محطة "أكويو" النووية مساحة مهمة في العلاقات بين أنقرة وموسكو، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أبرمت بين روسيا وتركيا في 12 مايو 2010.

وستوفر المحطة الكهرباء لـ15 مليون نسمة في تركيا، فيما تشارك في المشروع حوالي 100 شركة روسية وتركية تحت إشراف "روساتوم".

وتبلغ كلفة المشروع 20 مليار دولار وقدرته الإجمالية لأربعة مفاعلات 4800 ميغاواط، وتقع المحطة بمنطقة "أكويو" على البحر المتوسط.

وتم صب الخرسانة الأولى للمفاعل الأول في أبريل 2018، والثاني في يونيو 2020، والثالث في مارس 2021، وتم تشييد معظم مرافق المحطة.

وفي 27 أبريل الماضي، سلمت شركة "روساتوم" اليورانيوم المخصب لمحطة "أكويو"، وبذلك أصبحت المحطة نووية.

المصدر: RT + إنترفاكس