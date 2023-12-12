روسيا تصادق على اتفاق لمنع الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان

صادقت روسيا على اتفاق لمنع الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير المناخ المناسب لقطاعي الأعمال في البلدين.

أظهرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على قانون التصديق على اتفاقية حكومية والبروتوكول الملحق بها لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.

وتم توقيع الاتفاقية والبروتوكول في 8 يونيو 2023 وتهدف إلى الحماية القانونية للمستثمرين من الضرائب المزدوجة وتنظيم فرض الضريبة بين البلدين الصديقين ما سيسهم في تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.

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وبموجب شروط الاتفاقية لن يدفع الأفراد الضرائب مرتين على نفس نوع الدخل في بلدهم الأصلي والدولة الشريكة.

وتحدد الاتفاقية معدل الضريبة العامة على إيرادات توزيع الأرباح بنسبة 15%، كما تم تحديد معدل الضريبة على الدخل من الفوائد عند 10%.

المصدر: نوفوستي