في مواجهة "إيرباص" و"بوينغ".. أول رحلة لطائرة صينية الصنع خارج البر الرئيسي (فيديو)

وصلت طائرة صينية من طراز "سي919" إلى هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، في أول رحلة لطائرة صينية الصنع خارج البر الرئيسي.

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وتستعد شركة الطائرات التجارية الصينية، الشركة المصنعة للطائرة "سي919"، لمواجهة "إيرباص" و"بوينغ" في سوق الطائرات التجارية ذات الممر الواحد.

وستعرض "سي919" وطائرة أخرى صينية الصنع من طراز "إيه آر جي21"، في مطار هونغ كونغ الدولي حتى يوم الأحد.

ومن المقرر أن تقوم "سي919" بالتحليق فوق ميناء فيكتوريا بالمدينة يوم السبت.

وقامت الشركة المصنعة للطائرة، بتصميم العديد من أجزاء "سي919"، لكن بعض مكوناتها الرئيسية لا تزال تأتي من الغرب، بما في ذلك محركها.

وكانت الطائرة ضيقة البدن قيد التطوير منذ 16 عاما، وحصلت على الرخصة عام 2022. ويبلغ مداها الأقصى حوالي 5630 كيلومترا وهي مصممة لنقل 158-168 راكبا.

#China’s domestically-developed #ARJ21 and #C919 aircraft has left Shanghai Pudong airport for Hong Kong on Tuesday, marking the first time that the two aircraft visited Hong Kong.



The two aircraft will make their appearance on Dec 16, joining a demonstration flight activity.… pic.twitter.com/m4wdDmaD0b — China News 中国新闻网 (@Echinanews) December 12, 2023

China's domestically developed jets C919 and ARJ21 visited Hong Kong International Airport for the first time on Tuesday, and will be on static display in the following days for Hong Kong residents. pic.twitter.com/AAUPc1romM — Global Times (@globaltimesnews) December 12, 2023

المصدر: أ ب