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في مواجهة "إيرباص" و"بوينغ".. أول رحلة لطائرة صينية الصنع خارج البر الرئيسي (فيديو)

مال وأعمال

في مواجهة
أول رحلة لطائرة صينية الصنع خارج البر الرئيسي
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وصلت طائرة صينية من طراز "سي919" إلى هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، في أول رحلة لطائرة صينية الصنع خارج البر الرئيسي.

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وتستعد شركة الطائرات التجارية الصينية، الشركة المصنعة للطائرة "سي919"، لمواجهة "إيرباص" و"بوينغ" في سوق الطائرات التجارية ذات الممر الواحد. 

وستعرض "سي919" وطائرة أخرى صينية الصنع من طراز "إيه آر جي21"، في مطار هونغ كونغ الدولي حتى يوم الأحد.

ومن المقرر أن تقوم "سي919" بالتحليق فوق ميناء فيكتوريا بالمدينة يوم السبت.

وقامت الشركة المصنعة للطائرة، بتصميم العديد من أجزاء  "سي919"، لكن بعض مكوناتها الرئيسية لا تزال تأتي من الغرب، بما في ذلك محركها.

وكانت الطائرة ضيقة البدن قيد التطوير منذ 16 عاما، وحصلت على الرخصة عام 2022. ويبلغ مداها الأقصى حوالي 5630 كيلومترا وهي مصممة لنقل 158-168 راكبا.

المصدر: أ ب

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