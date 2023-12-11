تباين الأسهم الآسيوية بلوغ "وول ستريت" أعلى مستوى لها في 2023

تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن وصلت بورصة "وول ستريت" إلى أعلى مستوى لها في 20 شهرا.

وانخفض مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 16012.42 نقطة، وانخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 2952.57 نقطة.

وفي الصين تم الاتفاق على تعزيز الإنفاق لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، وعلى الرغم من توسع الاقتصاد الصيني بنحو 5 بالمائة هذا العام، وذلك بما يتماشى مع أهداف الحكومة، فإن التعافي بعد رفع القيود الصارمة المرتبطة بفيروس كورونا لم يدم طويلا، ومن المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي العام المقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة السبت الماض أن أسعار المستهلكين في الصين شهدت في نوفمبر الماضي أكبر انخفاض منذ ثلاث سنوات.

وارتفع مؤشر "نيكاي 225" في طوكيو بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 32817.61 نقطة، بينما خسر مؤشر "كوسبي" في سيئول 0.1 بالمائة إلى 2514.56.

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وارتفع مؤشر "سينسيكس" الهندي بنسبة 0.4 بالمائة، وارتفع مؤشر "سيت" في بانكوك بنسبة 0.2 بالمائة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) عن خطوته التالية بشأن أسعار الفائدة الأربعاء المقبل، كذلك ستصدر الحكومة الأمريكية تقريرا عن التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد الثلاثاء.

وقدم تقرير أولي منفصل، الجمعة، أرقاما جيدة. وجاء فيه أن توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم في العام المقبل انخفضت إلى 3.1 بالمائة، بعد أن كانت 4.5 بالمائة في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ مارس عام 2021.

المصدر: أ ب