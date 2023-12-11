أسعار النفط تواصل ارتفاعها

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، وعوضت بذلك أسعار الذهب الأسود جزء من خسائرها التي منيت بها في الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي

"غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.66% إلى 71.70 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.73% إلى 76.39 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأنهت عقود النفط تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث أغلقت عقود الخام الأمريكي تداولات الجمعة عند 71.23 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.75% عن سعر التسوية السابق.

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في حين، أنهت عقود "برنت" التعاملات عند 75.84 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.4% عن سعر الإغلاق السابق.

ويأتي الصعود في ظل تقييم الأسواق لدعوة روسيا والسعودية وأعضاء مجموعة "أوبك+" للانضمام إلى تخفيضات الإنتاج الطوعية.

المصدر: RT + بلومبرغ