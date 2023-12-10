أعلن النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية الروسي، إيليا توروسوف، أن روسيا تخطط للاستحواذ على 20% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2030.

وقال توروسوف في مؤتمر المناخ (كوب-28): "نحن نعمل على تطوير قطاع تصدير الهيدروجين ونعتزم الاستحواذ على خمس السوق العالمية بحلول عام 2030".

ووفقا له، بحلول عام 2030، سيكون حجم إنتاج الهيدروجين في روسيا 550 ألف طن على الأقل سنويا.

كما أكد توروسوف وجود أكثر من 40 مشروعا لإنتاج الهيدروجين قيد التطوير، وهي تتواجد بشكل رئيسي في الجزء الشمالي الغربي من روسيا، وكذلك في سيبيريا والشرق الأقصى.

وانطلقت فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، في 30 الشهر الماضي في دبي وتستمر فعاليات الحدث حتى الـ 12 من ديسمبر الجاري.

ويعد مؤتمر "كوب 28" منصة فعالة لتحقيق الطموحات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة لجميع الدول للتعاون وتوحيد الجهود، وخاصة في وقت تتنامى فيه أهمية العمل المناخي المشترك.

المصدر: RT