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إسبانيا تدين موقف "أوبك" تجاه الوقود الأحفوري

مال وأعمال

إسبانيا تدين موقف
AP
وزيرة التحول البيئي الإسبانية
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نددت وزيرة التحول البيئي الإسبانية بموقف "أوبك" ووصفته بأنه "مثير للاشمئزاز"، بعد أن طلبت المنظمة من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ .

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وقالت تيريزا ريبيرا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أنه أمر مثير للاشمئزاز أن تعارض دول "أوبك" وضع المعايير حيث ينبغي أن تكون" في ما يتعلق بالمناخ.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أعضاء المنظمة وشركاءها إلى رفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب 28 المنعقد في دبي.

يشار إلى أن محادثات المناخ في مؤتمر كوب 28 دخلت دورتها الثانية والأسبوع الأخير، حيث تضع الوفود نفسها على أي جانب من خط المعركة المرسوم بوضوح، عما إذا كان بإمكانهم الالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، أم لا.

المصدر: أ ف ب

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