صعود الروبل في بورصة موسكو وخبراء يوضحون سبب تراجعه مؤخرا

ارتفع سعر صرف العملة الروسية في تداولات اليوم الخميس بعد تراجع تزامن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 8 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 92.72 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 22 كوبيكا إلى 99.93 روبل.

في حين تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع كوبيكتين إلى 12.93 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء ارتفاع الروبل في تعاملات اليوم، بعد انخفاضه خلال الجلسات الماضية، حيث جرى تداول الدولار أمس فوق مستوى 93 روبلا.

وعزا خبراء تراجع الروبل الروسي إلى حد كبير لعوامل موسمية، إذ يزداد الطلب على العملات الأجنبية بشكل تقليدي في نهاية العام في ظل زيادة تدفق السياح إلى الخارج.

وتوقع خبراء أن تتلقى العملة الروسية دعما كبيرا في النصف الثاني من الشهر الجاري على خلفية الفترة الضريبية.

المصدر: RT