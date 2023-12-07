بوتين في منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وتغيرات كبيرة

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير اليوم الخميس في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، الذي يبحث قضايا الاقتصاد الروسي والعالمي.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:

- بوتين: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وتغيرات كبيرة.

- بوتين: نتذكر ما قاله الغرب في الماضي بأنه لا يجوز انتهاك الحرية، وإغلاق الحدود، عندما ظهرت المخاطر والتهديدات أغلقت الحدود فورا.

- بوتين: القادة في الغرب يتخلون عن قواعد السوق التي دعوا إليها في الماضي.

- بوتين: الغرب ينتهك المبادئ الأساسية مثل حرمة الملكية الخاصة، والبنوك الغربية التي كانت بمثابة مرافئ للأموال الأجنبية أصبحت مكانا للنهب والسرقة.

- بوتين: أمامنا عمل شاق في التحول إلى التسوية بالعملات المحلية.

- بوتين: يمكننا الآن استخدام بدائل أخرى ستؤدي إلى ثورة حقيقية ستقوض هيمنة البنوك الغربية.

- بوتين: نرى كيف تعيش بعض البنوك الغربية أوقاتا صعبة للغاية.

بوتين: العالم يمر بتغيرات جوهرية ليس فقط على مستوى الشركات والبنوك، وإنما على مستوى الاقتصاد.

يتبع..