ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات صينية وأمريكية

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعد بيانات أمريكية أظهرت انخفاض المخزونات، وعلى الرغم من بيانات أشارت إلى تراجع الواردات الصينية من الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.53% إلى 69.75 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.55% إلى 74.71 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وأمس أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض بواقع 1.3 مليون برميل.

كذلك أظهرت بيانات صينية تراجع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 9.2% إلى 42.445 مليون طن متري في نوفمبر على أساس سنوي.

المصدر: RT + بلومبرغ