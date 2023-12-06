رئيس الوزراء الروسي: اقتصاد منطقة اليورو سيسجل نموا في 2023 أقل بـ5 مرات من الاقتصاد الروسي

أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى أن منطقة اليورو من المتوقع أن تسجل نموا اقتصاديا هذا العام بنسبة 0.6% وهو مستوى أقل بنحو 5 مرات من نمو الاقتصاد الروسي.

وقال ميشوستين، اليوم الأربعاء: "إذا نظرنا لمنطقة اليورو، فبحسب توقعات المفوضية الأوروبية، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة هذا العام إلى 0.6%، وهو مستوى أقل بنحو 5 مرات من نمو الاقتصاد الروسي".

وأشار إلى أن اقتصاد دول مثل ألمانيا وإيرلندا والنمسا وجمهورية التشيك وهنغاريا (المجر) والسويد ودول البلطيق سيتراجع هذا العام.

ولفت إلى أن معارضي روسيا يتحدثون عن نجاحاتها الاقتصادية، حيث يعترفون بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.

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وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما بعض اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.

كذلك أشاد بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.

وفي شهر أكتوبر 2023، حسّن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.

المصدر: نوفوستي