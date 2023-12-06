للمرة الأولى في 5 أشهر.. برميل "برنت" دون مستوى 76 دولارا

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، دون مستوى 76 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في قرابة 5 أشهر.

وبحلول الساعة 17:05 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.81% إلى 75.8 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد تراجع دون مستوى 76 دولارا للمرة الأولى منذ بداية يوليو الماضي.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.18% إلى 70.74 دولار للبرميل، بحسب التداولات.

المصدر: نوفوستي