ما مسار السياسة النقدية لروسيا في الأعوام القادمة؟
صرح نائب رئيس "سبيربنك" ومدير الإدارة المالية في البنك تاراس سكفورتسوف، بأن البنك الروسي يتوقع أن يكون سعر الفائدة الرئيسي في نهاية 2025 عند 8%.
كذلك أشار الخبير المصرفي المخضرم إلى أن بلوغ التضخم المستهدف 4% سيتم في العام 2025.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في روسيا الآن 15%، وكان البنك المركزي الروسي قد رفع بشكل مفاجئ للأسواق سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين مرة واحدة إلى 15% سنويا، وهو أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي.
وفي نوفمبر الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.
المصدر: RT + نوفوستي