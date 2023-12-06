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ما مسار السياسة النقدية لروسيا في الأعوام القادمة؟

مال وأعمال

ما مسار السياسة النقدية لروسيا في الأعوام القادمة؟
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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صرح نائب رئيس "سبيربنك" ومدير الإدارة المالية في البنك تاراس سكفورتسوف، بأن البنك الروسي يتوقع أن يكون سعر الفائدة الرئيسي في نهاية 2025 عند 8%.

كذلك أشار الخبير المصرفي المخضرم إلى أن بلوغ التضخم المستهدف 4% سيتم في العام 2025.

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ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في روسيا الآن 15%، وكان البنك المركزي الروسي قد رفع بشكل مفاجئ للأسواق سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين مرة واحدة إلى 15% سنويا، وهو أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% - 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.

المصدر: RT + نوفوستي

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