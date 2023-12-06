تايوان تفرض قيودا على تصدير 22 من التكنولوجيات الأساسية

قالت اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في تايوان، إن سلطات الجزيرة وضعت قائمة تضم 22 من التكنولوجيات الأساسية، التي من شأن تصديرها إلى دول أجنبية أن يضر بمصالح البلاد.

وتتضمن القائمة تكنولوجيات في مجالات الدفاع والفضاء والزراعة، وأشباه الموصلات، وأمن المعلومات.

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وتعتبر التكنولوجيات الأساسية، تلك التي، إذا تم تسريبها إلى دول أجنبية أو قوى معادية في الخارج، "فمن شأنها أن تسبب ضررا جسيما للأمن القومي".

ومع تركيزها على حماية تكنولوجيات أشباه الموصلات على وجه الخصوص، أكدت اللجنة أن صناعة أشباه الموصلات في تايوان تحتل المرتبة الأولى في السوق العالمية، وترتبط ارتباطا وثيقا بتنمية السلاسل الصناعية ذات الصلة، ولها تأثير كبير على التنمية الاقتصادية للجزيرة وقدرتها التنافسية الصناعية.

وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من وضع هذه القائمة، هو ضمان الأمن الوطني والقدرة التنافسية الصناعية، وتعزيز حماية الأسرار التجارية المرتبطة بالتقنيات الرئيسية الوطنية، ومنع التدفق غير القانوني للتكنولوجيات الرئيسية إلى الخارج، مما قد ينتهك مصالح تايوان وصناعتها.

المصدر: نوفوستي