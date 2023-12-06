ارتفاع أسعارالنفط رغم توقعات عن الذهب الأسود الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد 4 جلسات من التراجع، وجاء الارتفاع رغم توقعات بصعود مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.07% إلى 72.37 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.21% إلى 77.39 دولار للبرميل.

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وأمس الثلاثاء، أشارت تقديرات لمعهد البترول الأمريكي إلى صعود مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 594 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر 2023، ومن المقرر صدور بيانات رسمية في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT + بلومبرغ