عملة البيتكوين تتخطى الـ43 ألف دولار

تجاوز سعر البيتكوين، اليوم الثلاثاء، عتبة 43 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل 2022 ليبلغ 43244 دولارا.

وارتفعت قيمة البيتكوين في الأشهر الأخيرة بسبب اعتقاد المستثمرين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ستوافق على أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين قريبا، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الأصول الرقمية.

ويعتبر المستثمرون أن سوق العملات الرقمية ملاذ آمن للهروب من التضخم الذي يجتاح الاقتصاد العالمي.

جدير بالذكر أن التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من 7% في يونيو من العام الماضي، تباطأ بأكثر من النصف، وفق المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، رغم أنه لا يزال أعلى من ثلاثة بالمئة.

وفي نفس السياق، توقع العديد من المحللين، وبعضهم يعمل في الاحتياطي الفدرالي، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة، إذ أنه عندما يرفع الاحتياطي أسعار الفائدة، فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، ما يفترض أن يضعف النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

المصدر: RT