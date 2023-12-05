شركة مسجلة بالإمارات تمتلك أكبر سلسلة متاجر مواد بناء في روسيا

أصبحت شركة مسجلة في الإمارات المالك الرئيسي لشركة "ليروي ميرلين"، التي تدير أكبر سلسلة متاجر لمواد البناء في روسيا، وجاء ذلك بحسب ما أظهره السجل الموحد للكيانات القانونية الروسي.

وبحسب البيانات فإن Scenari Holding وهي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة باتت المالك الرئيسي لشركة Leroy Merlin Vostok، التي تدير سلسلة المتاجر.

وتمتلك الآن شركة Scenari Holding حصة تبلغ 99.993% في Leroy Merlin Vostok، أما الحصة المتبقة 0.007% فتمتلكها مجموعة Adeo، وهي شركة فرنسية كانت تدير وتمتلك "ليروي ميرلين" (Leroy Merlin).

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وفي مارس 2023، أعلنت شركة Adeo الفرنسية، أنها قررت بيع متاجرها لمواد البناء في روسيا للإدارة الروسية لشركة "ليروي ميرلين"، التي تمتلك أكثر من 100 متجرا في عشرات المدن الروسية.

وفي منتصف العام 2022، فرض الغرب مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا وفي ظل ذلك قررت مجموعة من الشركات الغربية الانسحاب من السوق الروسية، من جهتها أكدت موسكو دعمها للشركات الوطنية وشددت على أن الفراغ في السوق لن يدوم إلى الأبد.

المصدر: تاس