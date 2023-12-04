صندوق سيادي سعودي يستحوذ على حصة بمجموعة فنادق "روكو فورتي"

أبرمت سلسلة فنادق "روكو فورتي" اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي، تقضي باستحواذ الأخير على حصة تقدر بـ49% من السلسلة.

وتنص الاتفاقية على بيع كامل حصة صندوق الودائع والقروض الإيطالي "سي.دي.بي" التي تبلغ 23% من مجموع الأسهم، حسبما جاء في مذكرة صدرت عن مجموعة "روكو فورتي" المالكة في إيطاليا لفنادق في روما وفلورنسا وباليرمو.

وحسب الاتفاقية، سيتضمن استثمار صندوق الاستثمارات العامة عنصرا رأسماليا أساسيا من شأنه تسريع توسع العلامة التجارية في كل من الأسواق العالمية الحالية والجديدة بناء على سجل المجموعة الحافل بالنمو والتطوير والذي يتضمن ثمانية عقارات جديدة تم افتتاحها أو الالتزام بها في السنوات الأخيرة.

المصدر: آكي