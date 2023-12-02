سعر البيتكوين يتجاوز 39 ألف دولار لأول مرة منذ مايو 2022

تجاوز سعر البيتكوين، اليوم السبت، عتبة 39 ألف دولار لأول مرة منذ مايو 2022 ليبلغ 39300 دولار.

جاءت الموجة الأخيرة من الارتفاع بعد خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس، حيث رفع الآمال في أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تأتي في وقت أبكر مما كان متوقعا.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، صوّت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما للاجتماع الثاني على التوالي.

وفي بيان له، أوضح البنك المركزي أن قراره الإبقاء على فوائد الإقراض بين 5.25% و5.5% يمنح صناع السياسة الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".

جدير بالذكر أن التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من 7% في يونيو من العام الماضي، تباطأ بأكثر من النصف، وفق المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي - رغم أنه لا يزال أعلى من ثلاثة بالمئة.

وفي نفس السياق، توقع العديد من المحللين، وبعضهم يعمل في الاحتياطي الفدرالي، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة، إذ أنه عندما يرفع الاحتياطي أسعار الفائدة، فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، ما يفترض أن يضعف النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

المصدر: تاس