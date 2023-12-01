اندلاع حريق في أحد أكبر المراكز التجارية في روسيا

تداول ناشطون مقاطع فيديو لحريق اندلع، اليوم الجمعة، في السوق التجاري "سادافود"، أحد أكبر المراكز التجارية في العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب ما ذكرته سلطات العاصمة الروسية في قناتها الرسمية في تطبيق "تلغرام" فإن الحريق المشتعل امتدد في السوق التجارية إلى 350 مترا مربعا.

من جهتها منحت وزارة الطوارئ الروسية الحريق الدرجة الثانية في تصنيف الشدة، وذكرت أن عملية إطفاء الحريق معقدة بسبب كثافة مباني السوق التجاري.

وأشارت الوزراة إلى أن 100 شخص من كوادرها يشاركون في عملية إطفاء الحريق، كما أنه تم إجلاء 350 شخصا من مكان الحريق، وتم تطويق المنطقة لمنع التجار من العودة إلى نقاط بيعهم بهدف إنقاذ بضائعهم من الحريق.

ويقع مجمع التسوق في جنوب شرق موسكو، ومنذ أكثر من 10 سنوات يعد "سادوفود" أحد أكبر المركز التجارية لبيع الجملة والتجزئة في العاصمة وروسيا.

ويمتد المجمع على مساحة 40 هكتارا، ويضم أكثر من 9.5 ألف محل تجاري، ويستقبل في العام نحو 36 مليون مشتر.

المصدر: RT