الجزائر تعلن خفضا طوعيا إضافيا لإنتاج النفط

أعلنت الجزائر، الخميس، خفضا طوعيا إضافيا لإنتاج النفط بمقدار 51 ألف برميل يوميا من أول يناير حتى مارس 2024 ليصل الإنتاج إلى 908 آلاف برميل يوميا.

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وذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان أن الجزائر ستقوم بخفضها الطوعي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

وقالت إنه "بعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، سيتم إعادة هذه الكميات الإضافية من التخفيض بصفة تدريجية، حسب أوضاع السوق".

وأوضح البيان أن هذا الخفض يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 48 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه الجزائر في أبريل 2023 ويمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الخفض الإضافي يأتي في إطار تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+".

وفي وقت سابق، أكد مصدر في أحد الوفود المشاركة في اجتماع "أوبك+" أن دول التحالف توصلت مبدئيا إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وتقوم السعودية وفقا للاتفاق بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، وروسيا بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وبقية دول التحالف بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

المصدر: وكالة أنباء العالم العربي