السعودية تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من 2024

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن الرياض ستمدد خفضها الطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، وبذلك سيكون إنتاج السعودية ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024، ودعما لاستقرار السوق، وستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيا، وفقا لظروف السوق.

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وأشار المصدر إلى أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023م، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

ونوه نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن دول "أوبك+"، بالإضافة إلى روسيا والسعودية، قررت إجراء تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط بإجمالي 700 ألف برميل يوميا.

وفي أسواق النفط، صعدت أسعار الذهب الأسود في الأسواق قبيل اجتماع منظمة "أوبك" و"أوبك+"، وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 83.50 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.48% عن سعر الإغلاق السابق.

وشهدت أسعار النفط انخفاضا ملحوظا في نوفمبر الجاري، وخاصة قبل اجتماع مجموعة "أوبك+".

المصدر: وام