أسوأ شهر للدولار في 2023

أشارت بيانات منصات التداول، إلى أن تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية في نوفمبر الجاري قد يكون الأقوى هذا العام 2023.

وفي تعاملات اليوم الخميس، اتسم تداول العملة الأمريكية باستقرار نسبي، فبحلول الساعة 08:33 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو إلى 1.0969 دولار، بعد أن أغلق أمس عند 1.0968 دولار.

فيما انخفض الدولار مقابل الين من 147.24 ين إلى 147.07 ين، وزاد مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس سعر صرف الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.03% إلى 102.8 نقطة.

وعلى مدى الشهر الجاري ككل (نوفمبر 2023)، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 3.6%، وبشكل منفصل، خسر الدولار 3.7% مقابل اليورو 3% أمام الين.

وبالنسبة للعملة الأوروبية، يعد انخفاض الدولار خلال الشهر الجاري الأقوى منذ نوفمبر 2022، ومقابل اليون منذ ديسمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي