انخفاض إنتاج الغاز في روسيا بنسبة 9.6%

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روس ستات"، اليوم الأربعاء، أن روسيا خفضت إنتاج الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة 9.6%، ليصل إلى 430 مليار متر مكعب.

فقد بلغ إنتاج الغاز في أكتوبر 49.2 مليار متر مكعب، وهو أعلى بنسبة 7.4% مما كان عليه في أكتوبر 2022 ، وبنسبة 23.8% أكثر مما كان عليه في سبتمبر من هذا العام.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، 26.6 مليون طن، أي أقل بنسبة 4% عن نفس الفترة من عام 2022.

وفي أكتوبر، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال 3 ملايين طن، وهو أقل بنسبة 1.1% مما كان عليه في أكتوبر 2022، وأعلى بنسبة 10.7% مما كان عليه في سبتمبر 2023.

ووفقا لوزارة الطاقة، خفضت روسيا في عام 2022 إنتاج الغاز بنسبة 11.7% لتصل إلى 673.8 مليار متر مكعب، والصادرات بنسبة 30.7% لتصل إلى 170.6 مليار متر مكعب.

في الوقت نفسه، تتوقع وزارة الطاقة مزيدا من الانخفاض في الإنتاج في البلاد في عام 2023 بسبب رفض المستهلكين الأوروبيين للغاز الروسي وعدم القدرة على إعادة توجيه التدفقات.

المصدر: تاس