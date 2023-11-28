الحرب على غزة تدفع إسرائيل لزيادة ميزانيتها العسكرية

صادقت الحكومة الإسرائيلية على زيادة لميزانية البلاد للعام الجاري بمبلغ 30.3 مليار شيكل (8.2 مليار دولار) للاحتياجات العسكرية.

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وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إن "الموازنة العسكرية أقرتها الحكومة عند 30.3 مليار شيكل للاحتياجات الأمنية والمدنية المتعلقة بالحرب، وقد وافقت الحكومة على موازنتي المقترحة عام 2023، والتي تضمنت تعديلات على الميزانية وإضافة عشرات المليارات للأمن والمدن".

ووفقا للوزير الإسرائيلي، تخصص الميزانية المحدثة 17 مليار شيكل (4.6 مليار دولار) للدفاع و13.3 مليار شيكل (3.6 مليار دولار) للاحتياجات المدنية في زمن الحرب.

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وفي وقت سابق، خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد للعامين 2023 و2024، في ظل المواجهة مع قطاع غزة.

وقال في تقرير له: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في عامي 2023 و2024، مقارنة بتوقعات صدرت في أكتوبر 2023 والتي تحدثت عن نمو بنسبة 2.3% في 2023 وبنسبة 2.8% في 2024".

وتنفق إسرائيل أموالا طائلة على حربها في قطاع غزة، ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن شركة استشارية أن إنفاق الحكومة الإسرائيلية على العملية العسكرية سيصل إلى 48 مليار دولار.

وبحسب تقديرات شركة "ليدر كابيتال ماركت" الاستشارية فإن "الحرب ستكلف ميزانية إسرائيل حوالي 180 مليار شيكل (48 مليار دولار) في 2023 - 2024، وستتحمل تل أبيب ثلثي التكاليف الإجمالية فيما ستسدد الولايات المتحدة الباقي".

المصدر: RT + نوفوستي