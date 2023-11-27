أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفعت أسعار المعدن النفيس في تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجلت عقود الذهب أعلى مستوى في نحو 6 أشهر في ظل تراجع العملة الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.54% إلى 2034.50 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.61% إلى 2013.08 دولار للأونصة.

وجاء الارتفاع في ظل تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، في الأسوق، وانخفض المؤشر في التداولات بنسبة 0.10% إلى 103.3490 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ