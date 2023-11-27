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ملياردير روسي: الاقتصاد البريطاني يتصدع بسبب بوريس جونسون

مال وأعمال

ملياردير روسي: الاقتصاد البريطاني يتصدع بسبب بوريس جونسون
Globallookpress Igor Russak
الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا (صورة أرشيفية)
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أكد الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا أن اقتصاد المملكة المتحدة يتصدع نتيجة لممارسات السياسيين البريطانيين بقيادة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

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وكتب ديريباسكا على "تليغرام": "يا لها من مفاجأة: جيريمي هانت آخر وزير للمالية في حكومة المحافظين التي تستعد لخسارة فادحة في الانتخابات المقبلة ببريطانيا هذا الربيع، منزعج للغاية من تراجع الاستثمارات في الاقتصاد البريطاني الذي يتصدع من شروخه".

وأضاف: "عندما حرّض المهرج جونسون وأتباعه من متعاطي المخدرات على الحرب في أوروبا وانتهاك قوانين بريطانيا نفسها وقواعد احترام المستثمرين، هل تمتعوا بالذكاء اللازم للتفكير في عواقب ذلك؟".

المصدر: تليغرام

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