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أسعار النفط تواصل الانخفاض بانتظار اجتماع "أوبك+"

مال وأعمال

أسعار النفط تواصل الانخفاض بانتظار اجتماع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل أسعار النفط انخفاضها اليوم الاثنين، مع ترقب المتداولين نتائج اجتماع "أوبك+" المؤجل للثلاثين من الشهر الجاري. 

وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.79% إلى 75.05 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.57% إلى 80.12 دولار للبرميل.

وتتعرض الأسواق لضغوطات، عقب إعلان مجموعة "أوبك+" تأجيل اجتماعها لبحث سياسة الإنتاج، حتى نهاية الشهر الجاري، ويقول محللون إن المعنويات في السوق سلبية.

المصدر: RT + بلومبرغ

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