غازبروم تسجل رقما قياسيا تاريخيا في إمداد الصين بالغاز

سجلت شركة غازبروم الروسية، رقما قياسيا تاريخيا في حجم إمدادات الغاز اليومية عبر خط أنابيب الغاز إلى الصين "قوة سيبيريا"، حسبما ذكرت الشركة عبر قناتها على "تلغرام".

وجاء في بيان الشركة: "في 25 نوفمبر، ارتفع طلب الجانب الصيني على الغاز الروسي من خلال خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا"، سلمت غازبروم جميع الكميات المطلوبة وسجلت رقما قياسيا تاريخيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين".

ويتم تنفيذ عمليات التسليم في إطار اتفاقية شراء وبيع الغاز الثنائية الطويلة الأجل بين شركتي "غازبروم" و"سي بي سي".

وقد بدأت إمدادات الغاز الأولى عبر خط الأنابيب إلى الصين "قوة سيبيريا" في نهاية عام 2019، وفي عام 2020 بلغت 4.1 مليار متر مكعب، وفي العام الحالي زادت ضعفين ونصف (2.5) لتصل إلى 10.4 مليارات متر مكعب.

ومن المنوي زيادة حجم الإمدادات سنويا للوصول إلى كميات تصدير سنوية تقدر بحوالي 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.

المصدر: نوفوستي