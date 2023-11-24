بيسكوف: روسيا تجري اتصالات مثمرة في إطار "أوبك+"

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تواصل حوارها مع شركائها في "أوبك+" بشكل مثمر للغاية.

وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على قرار تأجيل اجتماع لجنة مراقبة "أوبك+" والاجتماع الوزاري للمجموعة إلى 30 نوفمبر الجاري وعقدهما عبر تقنية الفيديو.

وقال المسؤول الروسي إن "الاجتماع سيتم عقده بمجرد أن تصبح (الأمور) جاهزة له، يتم إجراء اتصالات مثمرة. سيتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة بمجرد أن تصبح جاهزة".

وفي تعاملات اليوم، تراجعت أسعار النفط وسط ترقب الأسواق نتائج اجتماع "أوبك+" التي تضم روسيا والسعودية، الأسبوع القادم.

وتعرضت أسواق في الجلستين الماضيتين لضغوطات، عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تأجيل اجتماعها الوزاري لبحث سياسة الإنتاج، حتى نهاية الشهر الجاري. وكان من المفترض أن يتم الاجتماع في 26 نوفمبر الجاري بشكل شخصي في فيينا.

المصدر: RT