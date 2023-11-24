الخارجية الفنلندية لا تستبعد تعرض خط الغاز والاتصالات الفنلندي للضرر عمدا

قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، إنها تستبعد أن تكون أنابيب الغاز وكابل الاتصالات عبر الخليج الفنلندي قد تعرضت للضرر نتيجة خطأ ملاحي عرضي من السفينة الصينية.

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وأضافت في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز": "قد يكون الحادث عرضيا، ولكن من غير المرجح أن تتلف السفينة الصينية بالخطأ كابلين للاتصالات وأنبوبا للغاز في غضون 8 ساعات".

وكان خط أنابيب الغاز Balticonnector قد تم إيقافه ليلة 8 أكتوبر الماضي، فيما أشار المشغل الفنلندي Gasgrid Finland إلى أنه تعطل بسبب تسرب محتمل.

وأفادت الشرطة الفنلندية في 24 أكتوبر، بأن السفينة الصينية Newnew Polar Bear التي كانت ترفع علم هونغ كونغ، مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز، ولم تنجح المحاولات المتكررة للاتصال بطاقم السفينة والاستفسار منه عما حدث، فيما أشارت الوزيرة إلى أن فنلندا تتعاون مع الصين في التحقيق في الحادث.

من جهته، قال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا في وقت سابق، إن "الصين أرسلت طلبا للتعاون بالتحقيق في الأضرار التي لحقت بأنابيب Balticconnector، وكابل الاتصالات الإستوني الفنلندي".

وخط Balticconnector يمتد عبر خليج فنلندا إلى إستونيا، ويبلغ طوله حوالي 80 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي