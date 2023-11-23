محكمة روسية تغرم غوغل لرفضها حذف مقاطع كاذبة من موقع يوتيوب.

دانت محكمة في موسكو شركة غوغل وغرمتها بأربعة ملايين روبل (40 ألف دولار) لرفضها حذف مقاطع فيديو من منصة بوتيوب تتضمن معلومات كاذبة حول سلوك الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة.

وأفادت وكالة "نوفوستي" من المحكمة بأن القاضية مارينا أورلوفا أعلنت قرار إدانة شركة "غوغل" بارتكاب مخالفة إدارية، ومعاقبها بدفع غرامة إدارية مقدارها أربعة ملايين روبل (40 ألف دولار).

وبحسب ملف القضية الذي أعدته الهيئة الروسية للرقابة على الأنشطة التجارية، توجد مقاطع فيديو تتضمن محتوى مزيفاً يتعلق بسلوك القوات المسلحة الروسية، إلى جانب معلومات موجهة لزعزعة الاستقرار، منها على سبيل المثال مواد تتعلق بالتعبئة العسكرية، وأخرى باستخدام الأسلحة النووية.

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وستنظر المحكمة لاحقًا في تجاوزات أخرى يتضمنها قانون الجرائم الإدارية (الانتهاك المتكرر بعدم حذف المحتوى المحظور)، والتي يمكن أن تكبد الشركة غرامات إضافية قد تصل لــ 10 بالمئة من دخلها السنوي.

المصدر: ريا نوفوستي