رئيس الوزراء الروسي يحدد أولويات عمل الحكومة في عام 2024

حدد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أولويات عمل الحكومة للعام 2024، وشدد على أن تعزيز الاستقرار المالي للبلاد والسيادة التكنولوجية هما من بين المهام الرئيسية للعام المقبل.

وقال في اجتماع حكومي عن أولويات العمل في العام 2024: "خططنا مبنية على أساس مصلحة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، وهذه أولوية مطلقة للدولة، وسيتم الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاههم".

وأضاف، أن "من بين التحديات الرئيسية التي يتعين حلها تعزيز الاستقرار المالي وسيادة البلاد التكنولوجية"، مشيرا إلى أن من الأهمية بمكان مساعدة الأسر التي لديها أطفال، إلى جانب قضايا تطوير الطب والتعليم.

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كذلك لفت إلى أهمية بناء البنية التحتية الحديثة في البلاد، لا سيما في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا.

وأمس صادق مجلس الاتحاد الروسي على قانون موازنة البلاد للفترة 2024 - 2026، حيث يتوقع أن تبلغ الإيرادات في العام المقبل 35.065 تريليون روبل، مقابل نفقات عند مستوى 36.66 تريليون روبل.

من جهته وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ميزانية البلاد بأنها كبيرة وموثوقة ومتوازنة.

المصدر: تاس