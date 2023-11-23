السيسي يوافق على قرض جديد لمصر

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بمبلغ 250 مليون يورو.

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ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/12/27، أنه بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/12/27، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وعلى جانب آخر، وافق مجلس النواب خلال جلسة عامة، عقدت مؤخرا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاق قرض التسهيل التمويلي المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا، لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بقيمة 100 مليار ين ياباني.

واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تفاصيل الاتفاق، مؤكدا أنّ جايكا اليابانية هي شريك استراتيجي مهم لمصر له مساهمات تمويلية واستثمارية في مشروعات في قطاعات الصحة والثقافة والسياحة والتعليم إلى جانب تمويل مشروعات النقل.

المصدر: اليوم السابع