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بيانات تظهر تباطؤ التضخم في روسيا

مال وأعمال

بيانات تظهر تباطؤ التضخم في روسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تباطأ التضخم في روسيا بين 14 و20 نوفمبر الجاري إلى 0.2% من 0.23% تم تسجيلها في الأسبوع الذي قبله، حسب هيئة الاحصاء الروسية "روستات".

وأشارت الهيئة إلى أن أسعار المستهلك ارتفعت في البلاد منذ بداية العام بنسبة 6.31%.

وجاء في بيان "روستات": "في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر 2023 بلغ مؤشر أسعار المستهلك 100.2%، ومنذ بداية نوفمبر الجاري 100.8%، ومنذ بداية العام 106.31%".

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وقبل نحو أسبوع، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف عام 2024، حينها سيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد.

وقالت في كلمة بمجلس "الدوما" الروسي: "بناء على السيناريو الأساسي لدى "بنك روسيا" سيعود التضخم العام المقبل 2024 إلى المستوى المستهدف 4%، وبعد ذلك يمكننا البدء في خفض سعر الفائدة الأساس".

المصدر: RT + نوفوستي

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