الهند تحتل المركز الثاني بين مصدري المشتقات النفطية إلى الاتحاد الأوروبي

احتلت الهند المركز الثاني بين مورّدي المشتقات النفطية وأهمها الديزل إلى الاتحاد الأوروبي بين يناير وسبتمبر الماضيين.

وقالت وكالة "نوفوستي" وفق بيانات يوروستات: "على مدى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، استورد الاتحاد الأوروبي 7.9 مليون طن من المنتجات البترولية من الهند، بما يزيد عن 2.5 مرة عن مستوى العام الماضي و3.3 مرة عن عام 2021، بقيمة 6.1 مليار يورو مقابل 3.3 مليار العام الماضي، و1.2 مليار في 2021".

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والمستوردون الرئيسيون للمنتجات البترولية الهندية هم فرنسا، التي زادت مشترياتها بمقدار 1.6 مرة إلى 1.37 مليار يورو، وهولندا 1.5 مرة إلى 1.34 مليار يورو، وإيطاليا 2.5 مرة إلى 816 مليون يورو وإسبانيا 2.3 مرة، إلى 635 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي