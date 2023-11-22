مدير ومؤسس أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم يقدم استقالته بعد "فضيحة"

أقرت "بينانس"، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ومؤسسها ومديرها التنفيذي تشانغبينج تشاو بالذنب في تهم غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الأمريكية بموجب تسوية.

وفي إطار اتفاق التسوية سيتم السماح لبورصة "بينانس" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبرغ".

واستقال تشاو من منصبه بعدما مثل أمام محكمة في سياتل أمس الثلاثاء وقدم التماسه، وسيترأس شركة "بينانس" الآن ريتشارد تنغ.

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واتهم ممثلو الادعاء "بينانس" بتسهيل "المعاملات مع مجموعات خاضعة للعقوبات"، وأقرت "بينانس" بالذنب ووافقت على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار.

وأعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند أن منصة "بينانس" لتداول العملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا، وكذلك القرم الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

المصدر: تاس + بلومبرغ + وول ستريت جورنال