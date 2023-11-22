قفزة بنحو 100% في التجارة بين روسيا والإمارات

أشار سفير الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر، إلى أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات في العام 2022 وصل إلى نحو 10 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 95% عن مستوى 2021.

وفي حفل عقد أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ52 لدولة الإمارات، صرح الدبلوماسي بأن أبو ظبي تسجل تقدما كبيرا في العلاقات مع موسكو وتسعى جاهدة للارتقاء بالحوار الثنائي إلى مستوى أعلى.

وأكد أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات في العام 2022 وصل إلى قرابة 10 مليارات دولار، وهو أعلى بنسبة 95% عن مستوى العام 2021.

إقرأ المزيد

وفي مؤشر على زيادة التبادل السياحي بين روسيا والإمارات، قال سفير الإمارات لدى روسيا: "بلغ عدد الرحلات الجوية بين مختلف مدن البلدين نحو 275 رحلة أسبوعيا، ما يساهم في ارتفاع التبادل السياحي ونمو أعداد السياح، فضلا عن تعزيز التفاعل الثقافي والإنساني".

ولفت الجابر إلى أن الإمارات ستواصل العمل على توطيد التعاون وتعزيز الشراكات مع روسيا والدول الأخرى لتحقيق المصالح المشتركة والتنمية والازدهار، وقال إن "دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا والشركاء من دول مجموعة (بريكس)".

وكانت مجموعة "بريكس" قد وافقت في قمتها بجنوب إفريقيا، على انضمام دول جديدة إلى المجموعة ومنها السعودية والإمارات ومصر، ومن المقرر أن تكون عضوية الأعضاء الجدد سارية انطلاقا من مطلع العام القادم 2024.

المصدر: RT